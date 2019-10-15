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  • 15.10.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 20:09

Başkan Erdoğan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti

Başkan , ’na destek veren Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti. 'ndaki Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Başkan , 'nı destekleyen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti.

'ndaki Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabule, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı , Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

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