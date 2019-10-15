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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 20:17

Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü

, El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ve El-Şamari, başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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