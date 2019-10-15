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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 15:49

Son dakika:   öncülüğündeki koalisyon güçleri 'ten çekildi

Son dakika haberine göre öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin 'ten çekildiğini duyurdu. Rusya da Rus askerlerinin Türk suyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

ABD Münbiç'ten çekildi

öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin 'nin kentinden çekildiğini duyurdu.

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI
Rusya 'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi.

Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk suyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı.

Münbiç'in kontrolünün ise tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi.

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