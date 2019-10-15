ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı.

Münbiç'in kontrolünün ise tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi.