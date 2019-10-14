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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 16:08

Son dakika: Türk jetleri semalarında!

Gelen son dakika bilgisine göre; ve , karadan 'e doğru ilerlerken Türk jetleri de Münbiç semalarında uçtu.

'nin kuzeyinde, Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunmu yok etmek için başlatığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarıyla devam ediyor. ve Resülayn merkezinde kontrol sağlanırken ve , karadan 'e doğru ilerlerken Türk jetleri de Münbiç semalarında uçtu.

MESKUN MAHALEDEN İLERLİYORLAR
Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti.

ERDOĞAN'DAN, MÜNBİÇ MESAJI!
Başkan , Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye rejimi ile PKK/YPG'nin Münbiç için anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz kararımızı uygulama aşamasındayız. Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek." dedi.

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