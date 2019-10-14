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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 21:27

Son dakika: 'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

kapsamında 'in batısındaki Yalışlı ve el-Azuri köyleri terör örgütü unsurlarından temizlendi. Kahraman Mehmetçik ve 'nun ilerleyişi devam ediyor...

() ve Suriye Milli (), 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, 'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü /'ye ait bir tank da ele geçirildi.

MÜNBİÇ İKİ KOLDAN KUŞATILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan , adım adım Münbiç'e giriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Münbiç iki koldan kuşatıldı...

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