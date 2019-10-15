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  • 15.10.2019 14:15
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 14:15

İYİ Parti'den skandal paylaşımı!

İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığı, rahatsızlığı nedeniyle istirahatte olan ve dün mesaiye yeniden başlayan Genel Başkanı 'nin fotoğrafını paylaşarak, “3 hafta sonra gelen ilk fotoğraf. Hayattaymış!” ifadelerini kullandı. Paylaşımın büyük tepki görmesinin ardından İYİ Parti İl Başkanı , konuyla ilgili özür dileyip, sayfa sorumlusunun istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'den skandal Devlet Bahçeli paylaşımı!

Genel Başkanı geçtiğimiz günler rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Rahatsızlığından sonra ekranlarda görünmemiş, sadece yardımcıları sağlığı ile ilgili çeşitli açıklamalar yapmıştı.

MHP Lideri'nin yeniden mesaiye başlaması ülkede konuşulan konuların başında yer aldı. Facebook sayfasında Bahçeli'nin partilileri selamladığı fotoğrafı paylaşarak, "3 hafta sonra gelen ilk fotoğraf. Hayattaymış!" denildi. Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Gelen tepkiler üzerinde bu paylaşım bir süre sonra kaldırıldı.

İYİ PARTİ İZMİR İL BAŞKANI KIRKPINAR ÖZÜR DİLEDİ
İYİ Parti İl Başkanı , yapılan paylaşımdan dolayı Bahçeli ve MHP'den özür diledi. Kırpınar, "Bugün akşam saatlerinde İYİ Parti Buca ilçe başkanlığı Facebook sayfa yöneticisi tarafından paylaşılan Sayın ile ilgili görüntüden ve sözden dolayı incinen, üzülen ve öfkelenen kardeşlerimden teşkilatımız adına özür dilerim. Sayın Devlet Bahçeli'ye sağlıklı ömürler dilerim..." dedi.

Skandal paylaşımı yapan partinin Facebook yöneticinin istifası istendi.

BU İŞİN HESABI BAŞKA OLACAK
Paylaşıma MHP İzmir'den de çok büyük tepki geldi. MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, "İP'in Buca İlçe Başkanlığı, korkudan paylaşımı kaldırdınız ama bu şerefsizliğinizi ve adiliğinizi örtmez. Bu işin hesabı başka olacak ..." dedi.

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