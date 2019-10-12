Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.10.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 12:57

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgil bir açıklama yaptı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir." dedi.

MHP'den Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yalçın mesajında "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." sözlerine yer verdi.

Bir diğer açıklama ise MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den geldi. İşte Çeliker'in o açıklaması:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri