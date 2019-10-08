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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 22:32

’li ’nin skandalları bitmiyor! Konser salonunda Gezi kalkışmasının finansörü propagandası...

’li ’nin yaptığı skandalların biri bitmeden bir diğeri başlıyor. İBB Başkanı , Taksim Dayanışma üyesi ve sanıklarından ’ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği gözler önüne sermişti. Bu sefer de İBB’nin Konser Salonunda düzenlediği organizasyonda Gezi Parkı'nda başlayan darbe kalkışmasının finansörü 'nın propagandası yapıldı.

'li 'nin skandalları hız kesmeden devam ediyor. İşçi kıyımları ve art arda gelen zamların ardından bu sefer de Gezi kalkışması sanıklarına verdikleri destekle gündeme oturdular.

Geçtiğimiz haftalarda Başkanı , sanıklarından 'ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği açıkça ortaya koymuştu.

ALKIŞLI PROPAGANDA
CHP'li İBB tarafından Gezi kalkışmasına verilen açık destek bir adım daha ileri götürülerek Gezi Parkında başlayan darbe kalkışmasının finansörü 'nın propagandası yapıldı.

İBB tarafından Konser Salonunda düzenlenen bir organizasyonda Gezi'nin finansörü olarak bilinen tutuklu Osman Kavala'nın fotoğrafı ekrana yansıtılarak akışlandı.

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