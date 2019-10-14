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  • 14.10.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 18:27

Son dakika: sınırına askeri sevkiyat

Son dakika haberi... 'nın sınırındaki Akçakale ilçesine, lojistik malzeme sevkiyatı yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan konvoy, sınır hattına yöneldi.

Suriye sınırında sıcak dakikalar
Öğleden sonra kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan lojistik malzeme yüklü 20 TIR'dan oluşan askeri konvoy, Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan konvoy, sınır hattına yöneldi. Askerler, halkın sevinç gösterileriyle karşılandı.

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