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  • 14.10.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 11:39

Son dakika: Terör örgütü /'dan 'a havan saldırısı! Yine sivilleri hedef aldılar

Son dakika haberi... /'lı teröristler tarafından ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi. Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen devam ediyor.

Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan 4 havan mermisi ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti.

Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bu arada, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar vatandaşlar olası saldırılara karşı uyarıldı.

Öte yandan, Rasulayn kırsalından yükselen çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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