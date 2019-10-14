Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

Akar: "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. " dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP ile görüşme sonrası " TSK mensuplarının faaliyeti yüksek moralle devam ediyor." ifadelerini kullandı

Akar'ın açıklamaları şöyle:

"TSK mensuplarının faaliyeti yüksek moralle devam ediyor. Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. DEAŞ konusu önemli. Bizim için terör örgütleri arasında bir fark yoktur. DEAŞ ile mücadelemiz sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberler alacaksınız"