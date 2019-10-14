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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 19:03

Son dakika: Rus mevkidaşı ile bir telefon görüştü

Milli Hulusi Akar, Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ve Şoygu, başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP ile görüşme sonrası " mensuplarının faaliyeti yüksek moralle devam ediyor." ifadelerini kullandı

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Hulusi Akar, Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ve Şoygu, başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

Akar: "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. " dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP ile görüşme sonrası " mensuplarının faaliyeti yüksek moralle devam ediyor." ifadelerini kullandı

Akar'ın açıklamaları şöyle:
"TSK mensuplarının faaliyeti yüksek moralle devam ediyor. Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. konusu önemli. Bizim için terör örgütleri arasında bir fark yoktur. DEAŞ ile mücadelemiz sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberler alacaksınız"

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