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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:05

var mı, kimler yararlanacak? Af yasası son dakika tarih verildi! 30 bin kişi tahliye edilecek!

Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Aralık ayına kadar af paketinin meclise geleceğini söyledi. Af ve ceza indirimi yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Af bekleyen kader mahkumları Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, af ne zaman çıkacak? Af yasası Meclis'e geldi mi? Af ve ceza indirimi konusunda son durum nedir? İşte 15 Ekim af ile ilgili son gelişmeler.... Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı , yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıklamıştı..

Af yasası için tarih verildi! 30 bin kişi...

Af yasası için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda mahkum yakınları gelecek güzel haberleri bekliyor. Vatandaşlar af çıkış tarihini oldukça merak ediyor. Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Bu anlamda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Ekim ayının sonunda Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Başkan Erdoğan ise uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacağını söyledi. Peki genel af var mı, kimler yararlanacak? İşte af yasası son dakika haberleri

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