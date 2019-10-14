Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.10.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 16:56

FETO firarisi 'li teröristleri savundu!

’nin güneydoğu sınırında güvenliğini inşa etmesi ve mültecileri yuvalarına kavuşturması için başlattığı Operasyonu dünyadaki tüm terör destekçilerini açığa çıkardı. ’de yaşayan ’nün önemli isimlerinden ’nin terör örgütü olup olmadığını sorgularken operasyonun teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kağıt üzerinde 'yı terör örgütü olarak tanıyan bir çok ülke PKK/ için endişelerini dile getirip teröre destek verirken; bir başka terör örgütünün üyeleri de PKK'ya sahip çıktı. 'de yaşayan 'nün önemli isimlerinden sosyal medya üzerinden bazı açıklamalarda bulundu.

Dumanlı "operasyona karşı çıkanlar bozgunculuk yapar" fikrinin esas bozgunculuk olduğunu söylerken Harekatı ile yeni bir çatlağa gidildiğini iddia etti. Terör örgütü üyesi Dumanlı ayrıca YPG'nin terör örgütü olup olmadığını sorgularken operasyonun teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETO firarisi Ekrem Dumanlı YPG'li teröristleri savundu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri