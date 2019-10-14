14 Ekim af haberleri! Genel af çıkacak mı? Af son dakika yargı paketinde neler var? Ceza indirimi olacak mı?
Genel af son dakika 14 Ekim haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Genel af yasası ve ceza indirimi konularına ilişkin konular meclisin gündeminde yer alırken, hem mahkumların hem de aile ve yakınlarının sabırsızlık içerisinde beklediği ayrıntılar netlik kazanmaya başladı. Yapılan af düzenlemeleri doğrultusunda birtakım cezaların infaz süresinin kısalacağı bilgisi aktarılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre yargı reformunda ikinci paketin de hazırlandığı gelişmesi paylaşıldı. Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi kabul edilirken genel af beklentisi içinde olan vatandaşlar genel af çıkacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Af yasası son durum mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından sorgulanıyor.
AF YASASI O SUÇLARI KAPSAMAYACAK!
AK Parti tarafından hazırlanan yargı paketinde sona doğru gelindi. İnfaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu yargı paketinde, MHP ile fikir alışverişleri de yapılacak. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti.
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KONU KAPANDI
AK Parti kurmayları, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sordu. Erdoğan ise buna net bir şekilde cevap verdi: "Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır" Bilindiği üzere; mevcut düzenlemede verilen cezanın üçte ikisi infaz ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte; cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.
DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ
Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. Buna göre; 10 yıl ceza alan bir mahkum, 4 yıl ceza evinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Terör ve devlete karşı işlenen suçlar bunun dışında kalacak. İnfaz düzenlemesi ve yargı paketiyle ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik. Bütçe Genel Kurul'u zaten Aralık 15'e kadar gelmiş olur, pek çok kanun da çıkabilir. Ama bizim ilk önceliğimiz, Genel Kurul'da 2. yargı paketinin sunulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ceza indirimi olacak mı? Genel af son dakika gelişmeleri milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Mahkum ve mahkum yakınları genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Yeni yasama döneminde ceza indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte genel af hakkında son detaylar…
İşte Erdoğan'ın o açıklaması:
"Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."