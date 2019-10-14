Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası ile ilgili Başkan Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacağını söyledi. AK Parti tarafından hazırlanan yargı paketinde sona doğru gelindi. İnfaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu yargı paketinde, MHP ile fikir alışverişleri de yapılacak. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor.

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