Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.10.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 09:41

Af 15 Ekim son dakika haberleri: Flaş açıklama Af geliyor! İşte af ve şartları

Son dakika haberi... 'nin 29. İstişare Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu konusuna değindi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yargı reformunda ikinci paket hazırlanıyor. süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor." dedi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 15 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

Başkan Erdoğan'dan Yargı Reformu ve af açıklaması!

Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası ile ilgili Başkan Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacağını söyledi. AK Parti tarafından hazırlanan yargı paketinde sona doğru gelindi. İnfaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu yargı paketinde, MHP ile fikir alışverişleri de yapılacak. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor.

TÜM GENEL AF HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAf 15 Ekim son dakika haberleri: Flaş açıklama Af geliyor! İşte af ve denetimli serbestlik şartları
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri