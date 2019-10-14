Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.10.2019 21:04
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 21:04

'taki izinsiz gösteride gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı!

'taki izinsiz gösteride 'nı protesto etmek isteyen 50 kişilik HDP'li gruptan savcı talimatıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Terör destekçisi 9 kişi tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 50 kişilik grup HDP ilçe binasında, partinin 7. kuruluş yıl dönümü gerekçesiyle kutlama yapmak için toplandı.

Grup daha sonra ilçe binasından çıkıp Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı 'nı protesto ederek, yürümek istedi.

Uyarılara rağmen slogan atarak yürümeye çalışan gruba polis tarafından müdahale edilirken, savcı talimatıyla 9 kişi gözaltına alındı.

'Terör Propagandası Yapmak ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan ve aralarında Küçükçekmece ve Şişli HDP ilçe eş başkanları ve Zeytinburnu HDP ilçe yönetim kurulu üyesinin de bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBeşiktaş'taki izinsiz gösteride gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri