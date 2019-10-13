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Türkiye Mehmetçik için tek yürek! , ve birçok ünlü isimden anlamlı hareket

82 milyon, ’na katılan askerlerimiz için tek yürek oldu. ’ten, şarkıcı ’a, Linet’ten ’a kadar çok sayıda ünlü isim, Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulundu. Vatandaşlar da askerlerimiz için yüreklerini ortaya koydu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek
Kahraman askerlerimiz, sınırımızı teröristlerden temizlemek için 9 Ekim'de sınır ötesine geçti. 82 milyon, 'na katılan Mehmetçik için tek yürekti. Ünlü isimler de Mehmetçik'e tam destek verdi. Şampiyon Jokey Ahmet Çelik, 11 Ekim'de Veliefendi Hepodromu'nda koşulan 'Byerley Turk Koşusu'ndan kazandığı 380 bin liralık ikramiyenin bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.



Şarkıcı da Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını belirtti.



Moral zinciri bununla sınırlı değildi. Şarkıcı Linet, Bostancı'da vereceği konserin tüm gelirini, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz 'de Ankara'da vereceği konserin gelirini, Murat Boz, Aralık'ta Antalya konserinin gelirini, Cem Yılmaz 29 Ekim'de gerçekleştireceği gösterinin gelirini, da Gaziantep konserinin gelirini Mehmetçik'e bağışladığını bildirdi. Daha birçok sanatçı da anlamlı bağış zincirine eklendi.



GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU
5 yıldır Gazi Koşusu'nu kazanma başarısını gösteren şampiyon jokey Ahmet Çelik, kalpleri de fethetti. Koşuda 380 bin TL kazanan şampiyon, "Kazandığım ikramiyenin bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım" dedi ve ekledi. "Mehmetçiklerin sayesinde güven içerisinde yaşıyoruz."



GENELKURMAY'A BAŞVURDU
Elazığ'da 1 çocuk annesi Hüsna Erdem Çakmak (30), Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvuru yaptı. Dilekçesinde, "Bu kutsal görevde vatanım ve bayrağım için ben de yanınızda olmak ve sınırda savaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



BÜYÜKSÜN TÜRKİYE
Binlerce vatandaş, harekata destek çıktı. Destek mesajlardan bazıları şunlardı:

4X4 pikap sahibiyim. Arazi kullanımına uygundur. Aracımı bağışlamak istiyorum.

2 tane evim var. Birini TSK için bağışlamaya hazırım.

'de Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri bin 231 lirayı, Mehmetçik Vakıfı'na gönderdi.

'da çay ocağı sahibi, bir günlük hasılatı olan 939 lirayı- Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.


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