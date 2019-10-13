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  • 13.10.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 23:36

Türk Konseyi Gençlik Platformundan 'na destek

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Platformu, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na desteğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de onlardan

'ın başkenti Bakü'de, Türk Konseyi Gençlik Platformu 1. Baş Asamblesi yapıldı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'na destek kararı alındı.

Türk Konseyi Gençlik Platformundan AA muhabirine konuya ilişkin yapılan açıklamada, "'nin, ulusal ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine güvenle dönmelerine olanak tanımak için terörizmle mücadele amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Terörizme karşı bu meşru ve haklı mücadelesinde Türk Konseyi gençleri her zaman dost ve kardeş ülke Türkiye'nin ve Türk halkının yanında olacağını açıkça deklere eder." ifadeleri yer aldı.

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