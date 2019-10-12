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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 20:22

Sucuk sahibi kim? Ürünlerinde domuz eti çıkan 'nın sahibi İlko Köse kimdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklanan listede ürünlerine domuz eti katan firmalar tek tek ortaya çıkarıldı. Domuz eti çıkan firmalar bakanlık tarafından liste olarak açıklandı. Domuz eti çıkan firmalardan Gıda'nın hangi ürünleri sattığı ve sahibinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 'nın sahibi kimdir?

Ürünlerinden domuz eti çıkan Gurme Gıda sahibi kimdir?

Taklit ve tağşiş ürünler arasında akılalmaz sahtekarlıklar tespit edilirken, domuz eti çıkan firmalar arasında Gıda da yer alıyor. Kocaeli'de üretim yapan Gurme isimli markanın Macar Salam Hamur Harcı'ndan domuz eti çıkarken, kangal fermente sucuktan da domuz eti çıktı. Şimdi 'nın sahibinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, ürünlerinde domuz eti Gurme Gıda'nın sahibi kimdir?

GURME GIDA SAHİBİ KİMDİR?

Gurme Gida San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

GURME SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Gurme Gıda'nın fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

GURME GIDA HANGİ ÜRÜNLERİ SATIYOR?

Domuz eti sattığı tespit edilen Gurme isimli firma birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmanın sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor. Toplu tüketim için de dana eti, kuzu eti ve dondurulmuş ürünler de bulunuyor.

Firma hem paket halinde döner satıyor hem de dönerci dükkanları için döner üretiyor.

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