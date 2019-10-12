

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi.



Hadsizce harekatı eleştirmeye kalkan moderatör, "Başkaları ise sizin bu koridora teröristleri gönderdiğiniz söylüyor, çünkü, DAEŞ militanları serbest bırakılıyor. Yıllardır Suriye'de terörizmi desteklediniz" diyerek Gülnur Aybet'i köşeye sıkıştırdığını düşünürken tarihi bir ders aldı.



BUNLARIN HEPSİ YALAN

Yalnızca terör destekçisi yayınları izlediği anlaşılan Channel 4 News moderatörüne Gülnur Aybet,"Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak'tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz. DAEŞ saldırılarına, koalisyondaki ülkelerin hepsinden daha çok maruz kaldık." İfadeleriyle tarihi bir ders verdi.



KÜSTAH ÇIKIŞ

Gülnur Aybet konuşmasına devam ederken Türk askerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ve öncesinde verdiği kayıpları unutan ve manipülasyon yapmaktan çekinmeyen moderatör "ikili oynuyorsunuz" diyerek büyük bir skandala imza attı. Bu cevap karşısında iyice sinirlenen Aybet,"DAEŞ militanlarını gönderdiniz şeklindeki bir yalanı ciddi ciddi dile getirmeniz haksızlık. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp.







BİRAZ SAYGINIZ OLSUN

Türkiye'de DAEŞ terörü yüzünden ölen insanlara biraz saygınız olsun. Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşırken hayatını kaybeden askerlerimize biraz saygınız olsun. Bu söylediğiniz korkunç bir yalan." ifadelerini kullandı.



