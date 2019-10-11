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  • 11.10.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 21:27

'na destek

ve , 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'nı desteklediklerini açıkladı.

Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

oluşan ve tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, / terör örgütü mensuplarının rejiminden destek alarak bölgedeki Arap ve Kürt halkına baskı uyguladığı vurgulandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Kürt gençlerini "sinsi amaçlarına ulaşmak için" kullandığının altı çizilen açıklamada, "Son birkaç yıl içinde terör örgütlerinin ele geçirdiği Arap ve Kürt bölgelerinden çok sayıda insan toplu halde göçe zorlandı. Birçok Kürt tutuklandı ve bölgede insan hakları ihlal edildi." ifadelerine yer verildi.

'nın amacının PKK'nın Suriye uzantılarını bölgeden uzaklaştırarak Suriyeli Kürt halkına oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak olduğuna işaret edilen açıklamada, "Halkımıza umut ışığı olabilme amacıyla bizler Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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