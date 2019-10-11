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  • 11.10.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 13:30

Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti

Başkan , cuma namazı öncesinde 'nda bulunan annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

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