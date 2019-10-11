Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar! Cepheye ilk kez çıkan silahlar
Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullandığı yerli ve milli silahlar da belli oldu. Barış Pınarı Harekâtı'nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi. Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri teröristlere göz açtırmıyor. Türk savunma sanayisinin ürettiği Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında ilk kez deneniyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, harekât başlarken önemli bir rol oynadı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar.
Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar! Türk savunma sanayisinin ürettiği Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında ilk kez deneniyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, harekât başlarken önemli bir rol oynadı. Bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor. Cephede ilk kez kullanılan silah ve mühimmatın dışında Atak Helikopteri, İHA, Baykar TB2 SİHA'ları, Fırtına Obüs'leri, Cirit füzeleri de teröristlere meydan okuyor.
KORKUT
KORKUT Projesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma yetenekleri, etkin savunma yapabilmek amacıyla 35 mm Parçacıklı Mühimmatı (ATOMTM) da kullanabilen namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirildi. Araçta hedefin hassas şekilde ateş altına alınmasını sağlayan Atış Kontrol Radarı ile Komuta Kontrol Aracı'nda hedeflerin tespitini gerçekleştiren üç boyutlu mobil arama radarı var.
TASMUS
TASMUS taktik sahada, birliklerin harekât ihtiyaçlarının gerektirdiği tüm haberleşme servislerini karşılayan bir haberleşme sistemi. TASMUS'un temel hedefi; savaş alanının gerçek zamanlı resminin ve bilgilerinin tüm savaş sistemleri arasında paylaşımını sağlamak. Sistem, silah, sensör ve komuta merkezleri arasında gerekli olan önemli bilgilerin aktarımını ve bu bilgilerin komuta katında tüm seviyelerde izlenebilmesini sağlıyor.