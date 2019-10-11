Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar! Cepheye ilk kez çıkan silahlar

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullandığı yerli ve milli silahlar da belli oldu. Barış Pınarı Harekâtı'nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi. Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri teröristlere göz açtırmıyor. Türk savunma sanayisinin ürettiği Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında ilk kez deneniyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, harekât başlarken önemli bir rol oynadı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar.

11.10.2019 09:08 - Son Güncelleme: 11.10.2019 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





