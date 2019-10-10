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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 07:26

Son dakika: MSB son rakamı açıkladı! İşte 'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberine göre , '' kapsamında, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 277 olduğunu açıkladı. ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı.

İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

, 'nda gece boyunca icra edilen harekatlar neticesi 49 /PYD-'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

227 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." ifadeleri kullanıldı.

SIĞINAKLARI YERLE BİR EDİLDİ
MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

YPG/PKK'LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLDİ, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler 'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

KÖYLER TERÖRDEN ARINDIRILIYOR
Bu arada harekat kapsamında, gün içinde Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

SMO, köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

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