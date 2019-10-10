Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.10.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 22:47

Son dakika: 'da bir deprem daha! | , son depremler

haberi... 'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 22.32'de 'nin açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem , Yalova ve çevre illerden de hissedildi.

Yalova'da bir deprem daha
haberi... 'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 22.32'de 'nin açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem , Yalova ve çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ


Ayrıntılar geliyor...



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.10.10 20:04:38 40.7060 29.2632 5.2 -.- 3.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:52:03 40.7008 29.2572 10.3 -.- 4.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:27:44 36.7328 33.3698 8.5 -.- 1.9 -.- BURUNKOY-MUT (MERSIN) İlksel

2019.10.10 18:42:23 37.1840 31.3902 5.0 -.- 2.6 -.- BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel

2019.10.10 18:26:38 39.0032 43.3702 15.8 -.- 1.8 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel

2019.10.10 18:18:42 36.1695 33.1218 12.7 -.- 1.3 -.- TEKELI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2019.10.10 17:47:38 40.1547 29.2738 0.0 -.- 1.7 -.- GOZEDE-KESTEL (BURSA) İlksel

2019.10.10 16:33:58 36.6950 34.1857 15.8 -.- 1.6 -.- ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2019.10.10 15:23:20 36.9357 27.3078 22.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.10.10 14:51:14 37.8858 29.5757 8.2 -.- 2.6 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Yalova'da bir deprem daha! | AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri