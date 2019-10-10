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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 18:09

: lerimizin kanı yerde kalmadı!

Hain terör örgütü 'nin 'ye attığı havan mermisi nedeniyle 1'i bebek 3 kişi oldu. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını bildiren 'den gelen açıklamada, ''Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi." denildi.

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