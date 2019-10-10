Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı başladı. Fırat'ın doğusuna yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı, devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Twitter'dan duyurmuştu. Peki Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Resulayn ve çevresindeki terör mevzileri, yapılan obüs ve tank atışlarıyla imha edilirken, aralarında YPG'nin sözde komutanı Amir Ahin'in de olduğu 109 terörist öldürüldü.
Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Barış Pınarı Harekatı öldürülen terörist sayısı!
Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Fırat'ın doğusuna yönelik TKS tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Ekim'de Twitter'dan paylaştı. Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tüm detaylar haberimizde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığından bu yana öldürülen terörist sayısının 109 olduğunu da açıkladı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününe girdi. İşte Barış Pınarı Harekatı öldürülen terörist sayısı! Peki Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü?
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