Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı başladı. Fırat'ın doğusuna yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı, devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Twitter'dan duyurmuştu. Peki Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Resulayn ve çevresindeki terör mevzileri, yapılan obüs ve tank atışlarıyla imha edilirken, aralarında YPG'nin sözde komutanı Amir Ahin'in de olduğu 109 terörist öldürüldü.