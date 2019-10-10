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Askerler Mehmetçik için hangi dualar okunur? !

! Askerler Mehmetçik için hangi dualar okunur? Askerde vatani görevini yapmakta olan askerlerimiz için hangi duaların okunacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Askerimiz; vatanın, milletin, devletin, koruyucularıdır. Peki, ?

  • Güncel
  • 11.10.2019 09:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 11:22
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Askerler için hangi dualar okunur?

Barış Pınarı Harekatı başladı ve Türk halkı askerlerin etrafında kenetlenmiş durumda bu bağlamda vatandaşlar askerler için hangi dualar okunur sorusunu oldukça merak ediyor. Ülkesinin refahını, huzurunu ve birlik ve beraberliğini korumak adına vatani görevini yerine getiren askerler için hangi duaların okunacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

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