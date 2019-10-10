Barış Pınarı Harekatı başladı ve Türk halkı askerlerin etrafında kenetlenmiş durumda bu bağlamda vatandaşlar askerler için hangi dualar okunur sorusunu oldukça merak ediyor. Ülkesinin refahını, huzurunu ve birlik ve beraberliğini korumak adına vatani görevini yerine getiren askerler için hangi duaların okunacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

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