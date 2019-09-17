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  • 17.09.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 12:00

yine bildiğiniz gibi! 'cü diye eski SAT Komandosunun fotoğrafını kullandı!

Ergenekon davasının savcılarından sanığı 'e verilen hapis cezası haberini ekranlara getirirken bir skandala imza attı. Sunucu , FETÖ'cü Murat Yönder yerine Ergenekon'da ismi geçen eski SAT Komandosu 'ın fotoğrafının kullanıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Bektaş ve ailesinden özür dileyen Fatih Portakal, "Levent Bey, kusura bakmayın biz sizi mağdur ettik şu an. Çok özür diliyorum." dedi. FOX TV'nin bu hatası sosyal medyanın gündemine düştü.

Ergenekon davasının savcılarından sanığı , örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili detayları ekran başındaki izleyicilere aktaran , haberde Yönder yerine Ergenekon'da ismi geçen 'ın fotoğrafı ekrana gelince neye uğradığını şaşırdı.

Hatayı kısa süre sonra fark eden Fatih Portakal, FETÖ üyeliğinden hüküm yiyen Murat Yönder ile ilgili haberde kullanılan fotoğrafın Levent Bektaş'a ait olduğunu belirterek özür diledi.

"SİZDEN VE AİLENİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Hatanın bilinçli yapılmadığını ifade eden Fatih Portakal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Levent Bey, kusura bakmayın biz sizi mağdur ettik şu an. Çok özür diliyorum. Bir kez daha biz sizi mağdur ettik ama biz sizi isteyerek mağdur etmedik. Onu da herhalde takdir ediyorsunuzdur. Bir kez daha sizden ailenizden özür diliyorum."

'nin bu hatası sosyal medyanın gündemine düştü.

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