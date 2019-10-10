Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan-Senatör Graham görüşmesinin perde arkasını anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'li teröristlerin DEAŞ'lıları ellerinde silah olarak tuttuğunu" bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harekatın amacının terörle mücadele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, hedeflerinin YPG/PKK teröristlerini Türkiye'nin güney sınırından temizlemek olduğunun altını çizdi.





Çavuşoğlu, bölgedeki tutuklu DEAŞ'lıların durumuna ilişkin, "YPG'li teröristler, DEAŞ'lıları ellerinde silah olarak tutuyor. Bir terör örgütüyle mücadele ederken, başka bir terör örgütünü pazarlık konusu yapıp da bu harekatın meşruiyetini sulandırmaya kalkmasınlar. Bizim DEAŞ'a karşı da diğer terör örgütleriyle mücadelede de yaptıklarımız ortada." ifadelerini kullandı.





ABD'li Senatör Graham'ın Başkan Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduğunu ve 22 Eylül'de buluşmanın yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, Graham'ın görüşmede söylediklerini ilk defa açıkladı.Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bizlere görüşmede dedi ki, 'PYD ile PKK aynıdır. Bunu herkes biliyor. Ancak gel gör ki kongrede bunu anlayabilen çok az kişi var'. Şimdi de çıkmış terör örgütünü savunuyor. Kimin iki yüzlü olduğunu herkes çok açık ve net bir şekilde görüyor.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

Terörün çirkin yüzü görmek isteyen için ortada. Operasyonun amacı teröristleri çıkarmak. 30 KM'nin altına inmeyi planlamıyoruz. Suriyeli Kürt kardeşlerimiz de buralara dönecekse çoğunluğu Kürt olan Ayn EL Arap gibi bölgelerden teröristlerin çıkması lazım. Bu teröristler yüzünden dönemiyorlar. Harekat için takvimlendirme yapmak doğru bir şey olmaz. Bir an önce bölgede istikrar sağlanmalı.

Trump'la telefon görüşmesinde zaten kararımızı vermiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a bizzat kendisi söylemek istedi. Cumhurbaşkanımız bu harekatın başlaması için aylar önce talimat vermişti.

Süreci mutabakatla yapmayı istemiştik. Ortak bir harekat merkezinin oluşturulması gibi bazı adımlar atıldı fakat bu yetmez devamı gelmesi lazım ve arkasından da sahada edindiğimiz bilgilerle öğrendik. Sahadaki gerçeklerle kararımızı aldık. Sabrettik ama sonunda kendimiz adım attık. Güvenli bölgede DEAŞ'lıların sorumluluğu bizim. YPG DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor. Cumhurbaşkanı DEAŞ'lılarla ilgili mesaj verdi.