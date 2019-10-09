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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 19:59

Bakan Albayrak'tan Zeytin Dalı Harekatı şiiriyle 'na destek! Erdoğan'ın sesinden tüyleri diken diken eden klip

, hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk su, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

, hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Operasyonu destekleyen Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk su, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.

BAKAN ALBAYRAK ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN ŞİİRLE DESTEK VERDİ
Bakan Albayrak, "Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan tek devlet payidar olsun. Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun. Akif'in "Korkma" nidası bize didar olsun. Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun..."

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