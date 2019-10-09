Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon ile ilgili hazırlıkları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı. Trump, "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik bu aptalca savaş son bulmalı" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DAEŞ'lileri de Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor" dedi.