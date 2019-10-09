Diyarbakır'da zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı! Sosya medya ayağa kalktı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda üzerinde zabıta yeleği bulunan adam, sokakta kağıt toplayan çocuğun üzerine yürüyüp tokat attı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler yağması üzerine belediye açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada tokat atan kişinin belediye bünyesinde zabıta olmadığı ve geçici süreyle görev yaptığı aktarıldı.

Sosyal medyada ise görüntülere tepki geldi.

BELEDİYE: GEÇİCİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Orta Doğu News haber sitesinin servis ettiği görüntülerde küçük çocuğun adamın tokatının etkisiyle yere çömelip kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Sosyal medyada görüntülere tepkilerin gelmesi üzerine belediye açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde:

"Birtakım sosyal medya hesaplarında Diyarbakır'da, kâğıt toplayan bir çocuğa tokat atan ve zabıta olduğu iddia edilen bir şahsın görüntüsünün paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde toplum yararına çalışma programı kapsamında Büyükşehir Belediyemizde geçici olarak çalıştığı ancak hâli hazırda Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusu kişi hakkında emniyet birimlerimizin tahkikatı başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yankı bulmasıyla vatandaşlar sert tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda zabıta kıyafeti girerek, kağıt toplayan çocuğa tokan atan kişi yakalanarak, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Diyarbakır'da kağıt toplayan bir çocuğa tokat atan şahsın görüntülerinin paylaşılması üzerine, görüntüde yer alan şahsın tespiti amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin F.C. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve 9 Ekim 2019 günü saat 11.00 sıralarında ekiplerimizce yakalanarak Yenişehir Polis Merkez Amirliğimize intikal ettirilerek şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.