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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 14:29

'dan skandal görüşme!

Cumhurbaşkanı , dün terör örgütü /'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron 'de terör örgütü 'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.

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