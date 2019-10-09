Dışişleri Bakanlığı'nda brifing mesaisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrası, diplomatik alanda harekâtın anlatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığında çalışmalar yoğunlaştı.
Harekât öncesi ve sonrası, Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak bilgilendirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bakanlığa gelen büyükelçilere harekata ilişkin brifing verdi.
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