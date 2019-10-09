TEMA'nın Koç Holding'in ağaç talanına neden sessiz olduğu ortaya çıktı!

AK Parti Hükümeti'ne çevrecilik kılıfıyla cephe alan doğa canavarlarının maskesini düşmeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük çevre örgütü olarak adlandırılan TEMA Vakfı'nın, Koç Üniversitesi'nin orman katliamına sessiz kalmasının perde arkasında parasal ilişkilerin yattığı ortaya çıktı.

HER EYLEMDE OLAN TEMA KOÇ'UN TALANINA NEDEN SESSİZ?

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Gezi kalkışmasında ön safta duran, Kaz Dağları bölgesinde ekonomiye kazandırılacak altın madenine karşı halkı kışkırtacak açıklamalarda bulunan, enerji üretimi için yapılan termik santrallere "hayır" diyen TEMA Vakfı'nın "çevreciliği" tartışılıyor. 3-5 ağacın taşınması dolayısıyla Gezi kalkışmasına Koç Holding ile birlikte destek veren TEMA Vakfı'nın, Mavramoloz Ormanı'ndaki talana sessiz kalması tepki çekiyor. Doğa hassasiyetiyle mi yoksa 'birilerinin' yönlendirmesiyle mi hareket ettiği sorgulanan TEMA Vakfı, İstanbul'un oksijen deposu olan Mavramoloz Ormanı'na hançer gibi saplanan Koç Üniversitesi'ne yönelik tek bir karşıt açıklama yapmıyor.

1996'da başlayarak 1999'da sona eren 1 milyon 600 bin metrekarelik orman alanının talan edildiği Koç Üniversitesi'ne ses çıkarmayan TEMA Vakfı, Koç'un son iki yıl içerisinde aynı bölgede inşa ettiği 4 betonarme yapı için de sessiz kalmayı tercih ediyor. Çevre örgütü olmasına rağmen Koç Üniversitesi'nin orman kıyımına duyarsız kalan TEMA Vakfı'nın, Koç Holding'ten proje adı altında parasal destek aldığı tespit edildi. Koç Üniversitesi'nin İstanbul'un göbeğindeki orman talanına çıt çıkarmayan TEMA'nın, yürüttüğü 4 proje için Koç Holding'ten kaynak aldığı öğrenildi. TEMA'nın 4 yıl süreli "Ülkem İçin Ormanlar" projesini Koç sponsorluğuyla gerçekleştirmesi dikkat çekti. Ormanda 160 hektarlık betonarme yapı inşa eden Koç Grubu ile "Ülkem İçin Ormanlar" projesinde iş birliği yapan TEMA Vakfı'nın ayrıca; "Bolu - Seben-Kozyaka Köyü Erozyonu Önleme Amaçlı Kırsal Kalkınma ve Mera Islah Projesi", "Kırıkkale - Keskin - Kavurgalı Köyü Kırsal Kalkınma Projesi", "Kırıkkale - Keskin - Kurşunkaya ve Kavurgalı Köyleri Sulama Suyu Temini ve Bitkilendirme Alt Projesi" kapsamında Koç Holding'ten mâlî destek aldığı bildirildi.

ORGANİZASYON PARALARI DA KOÇ'TAN

Koç Üniversitesi'nin 1 milyon 600 bin metrekarelik orman alanını kesmesine sessiz kalmasının karşılığında birçok projesine kaynak alan TEMA Vakfı'nın, etkinliklerini de Koç sayesinde gerçekleştirdiği saptandı. Vakfın açıkladığı Etkinlik Destekçileri arasında Koç Holding ile Yapı Kredi Bankası'nın yer aldığı tespit edildi.

Koç Holding'in finansörü olduğu TEMA Vakfı'nın mâli bilançosu dikkat çekiyor. TEMA'nın 2018 yılında bağış ve yardım gelirinin 16 milyon 804 bin 211 TL olduğu bildirildi. Koç destekli TEMA'nın yılda kasasına giren para değerinin toplamda 22 milyon 888 bin 671 TL olduğu kaydedildi. TEMA'nın faiz geliri ise 1 milyon 860 bin 899 TL.

KOÇ KESİYOR, TEMA SEYREDİYOR

Doğa katili Koç Üniversitesi, ormanlık alana saplanmış hançeri andırıyor. 1999 yılında 1 milyon 600 bin metrekarelik orman arazisinde binbir usulsüzlük sonucu yükselen Koç Üniversitesi'nin son 2 yıl içerisinde 4.4 hektarlık alanda betonarme işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Koç Üniversitesi'nin; lojman, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve yeni fakülte binası inşaatlarını 2017-2018 yılları arasında gizlice bitirdiği kaydedilmişti. Beton yapıları ormana dikerek doğa katliamı gerçekleştiren firmanın, başında Ali Koç'un bulunduğu Ark İnşaat olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Uydu görüntülerini de yayınladığımız doğa talanında, Koç'un ormanda inşa ettiği futbol sahasının bile sonradan şantiyeye dönüştürüldüğü belgelenmişti.

İstanbul'un oksijen kaynağı olan yemyeşil orman alanını talan eden Koç'ların 160 hektarlık doğa katliamını; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Danıştay'ın olumsuz kararlarına rağmen peşkeş oyunlarıyla bitirdiği saptanmıştı.