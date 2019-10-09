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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 13:52

sınırında yeni gelişme! Eller tetikte bekliyorlar

'de muhalif savaşçılardan oluşan na (SMO) bağlı unsurlar, dün gece geldikleri sınırında gözlem yaptı. Bir kısım SMO mensubu askerler ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçıyı gün içerisinde Münbiç cephe hattına sevk etti.

Suriye sınırında yeni gelişme! Eller tetikte bekliyorlar

'de muhalif savaşçılardan meydana gelen (SMO) unsurları dün gece geldikleri 'deki sınırda gözlem yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta 'ye destek vermek için dün gece 'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.

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