Suriye sınırında hareketlilik! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonun hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Öğle saatlerinde yabancı ajanslar "TSK Suriye'ye girdi" iddiasını ortaya atarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" demişti. Bu açıklamaların ardından gözler yeniden Suriye sınırına sürerken, bölgeye yapılan komando sevkiyatında yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu.

09.10.2019 12:51 - Son Güncelleme: 09.10.2019 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





