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Suriye sınırında hareketlilik! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonun hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Öğle saatlerinde yabancı ajanslar "TSK Suriye'ye girdi" iddiasını ortaya atarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" demişti. Bu açıklamaların ardından gözler yeniden Suriye sınırına sürerken, bölgeye yapılan komando sevkiyatında yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu.

09.10.2019 12:51 - Son Güncelleme: 09.10.2019 12:51
Suriye sınırında hareketlilik! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırında hareketlilik! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

Konvoydaki birliklerin Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırında hareketlilik! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Suriye sınırında hareketlilik! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

İŞTE KOMANDO SEVKİYATINDAN GÖRÜNTÜLER

Suriye sınırında hareketlilik! Yüzlerce metre kuyruk oluştu
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