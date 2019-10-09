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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 12:41

Yabancı ajansların "TSK 'ye girdi" iddiasına 'den flaş açıklama

Son dakika... Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, TSK'nın 'ye giriş yaptığını öne sürüldü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı , "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı son dakika haberine göre, TSK'nın 'ye giriş yaptığını öne sürüldü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı , "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

İşte Akar'ın o açıklamaları:
"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız."

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