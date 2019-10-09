Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye düzenlenecek operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Tek hedefimiz teröristler" derken, operasyonla ilgili BM ve Suriye'ye bildirimde bulunulacağını da söyledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

300 binden fazla Suriyeli Kürdü sürgüne gönderdiler, Türkiye'de yaşıyorlar. Bu bölücü bir terör örgütüdür, asıl amacı Suriye'yi bölmektir, biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyoruz. Tüm bu sebeplerden buraya operasyon kararı almıştık. ABD Başkanı Trump da bu görüşte olduğunu, çekileceklerini söyleyince bir harekat başlattık. ABD'nin tavrının oyalama olduğunu görünce, Cumhurbaşkanımız Trump'a bizi oyalıyorsunuz, biz kendi başımıza harekat başlatacağız dedi.

Bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Harekatımızı da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası çerçevede Gerek askerlerimiz gerek biz, BM ve Suriye dahil bildirimde bulunacağız. Bu harekat önemli bir harekat olacak. Göçmenlerin de güvenle buraya dönmesi mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Suriye'nin bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunacağız.