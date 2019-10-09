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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 20:24

Son dakika: Başkan Barış Harekatı'nı harekat merkezinden takip ediyor! İşte o görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. İşte o görüntüler...

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Harekatın başladığını Başkan açıkladı.

Son dakika gelen bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

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