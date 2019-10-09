Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna 'Barış Pınarı Harekatı' başladı! YPG duman oldu... (Türkiye tarihinin sınır ötesi harekatları)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düğmeye basmasının ardından, Fırat'ın doğusuna 'Barış Pınarı Harekatı' başladı... Günlerdir sınırda yaşanan hareketlilik, operasyon haberleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Nihayet Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki terör mevzilerini bombalamaya başladı. Sınır ötesi operasyon Resulayn'dan başladı. Türkiye, tarihin pek çok çeşitli dönemlerinde, terör mevzilerine operasyonlar düzenledi. İşte Türkiye tarihinin tüm sınır ötesi harekatları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düğmeye basmasıyla Fıratın doğusuna 'Barış Pınar Harekatı' başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını resmen duyurdu. Erdoğan "SMO ile birlikte operasyon başlamıştır. Amacımız bölgeye huzur ve barış getirmektir" dedi.
Erdoğan'ın "Barış Pınarlarının önünü açma vakti" sözleri Fırat'ın doğusuna gerçekleştirileceği beklenen harekatın ismi olarak kabul edildi.
Fırat'ın doğusu olarak kabul edilen alan 35 bin metrekarelik bir alan. Dolayısıyla çok geniş olan bu alanda sınırlama yapmak gerekirse, Zeytindalı bölgesinden Irak'a kadar olan bölge işaretlenebilir. Türkiye'nin isteği ise bu sınır bölgesinde bir güvenlik koridoru oluşturmak.
Özgür Suriye Ordusu'ndan 15 bin askerin ön safta harekata katılması bekleniyor.
Harekatın başlamasının beklendiği bölge, Halep - Ayn El Arab, Rakka - Tel Abyad ve Tabka, Haseke - Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ve Deyrizor'un kuzey kesimleri. Bu bölgeler öncesinde yaşam alanları idi. Ancak terör örgütleri tarafından, bilindiği üzere, burada yaşayan 1,5 milyondan fazla Suriyeli göçe zorlandı.
TÜRKİYE TARİHİNİN SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI
İlk sınır ötesi harekatı: 25 Mayıs 1983
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 5 bin askerle birlikte Kuzey Irak'ta dönemin Baas rejimiyle yapılan anlaşmayla bir sınır ötesi harekat gerçekleştirdi. Bu harekatla birlikte Kuzey Irak'taki sınırın beş kilometre ötesindeki PKK kampları hedef alındı.