Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna 'Barış Pınarı Harekatı' başladı! YPG duman oldu... (Türkiye tarihinin sınır ötesi harekatları)

Erdoğan'ın "Barış Pınarlarının önünü açma vakti" sözleri Fırat'ın doğusuna gerçekleştirileceği beklenen harekatın ismi olarak kabul edildi.

Fırat'ın doğusu olarak kabul edilen alan 35 bin metrekarelik bir alan. Dolayısıyla çok geniş olan bu alanda sınırlama yapmak gerekirse, Zeytindalı bölgesinden Irak'a kadar olan bölge işaretlenebilir. Türkiye'nin isteği ise bu sınır bölgesinde bir güvenlik koridoru oluşturmak.