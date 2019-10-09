Başkan Erdoğan'ın emriye Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekatın başlamasının ardından terör hedefleri bombardıman altına alındı.

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Ceylanpınar ve Mardin'in Nusaybin ilçesi merkezine düştü.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başladı. ve Tüm hızıyla devam ediyor.

CEYLANPINAR'A 2 HAVAN MERMİSİ ATILDI

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

NUSAYBİN'DE BİNAYA İSABET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.



TERÖRİSTLERDEN ROKETLİ SALDIRI

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.