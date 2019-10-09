Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.10.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 18:18

ve 'a havan mermisi düştü!

Başkan Erdoğan'ın emriye Fırat'ın doğusuna başladı. Harekatın başlamasının ardından terör hedefleri bombardıman altına alındı. tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri ve 'in ilçesi merkezine düştü.

Başkan Erdoğan'ın emriye Fırat'ın doğusuna başladı. Harekatın başlamasının ardından terör hedefleri bombardıman altına alındı.

tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri ve 'in ilçesi merkezine düştü.

Alınan bilgiye göre, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başladı. ve Tüm hızıyla devam ediyor.

CEYLANPINAR'A 2 HAVAN MERMİSİ ATILDI
Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/ işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

NUSAYBİN'DE BİNAYA İSABET ETTİ
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.

TERÖRİSTLERDEN ROKETLİ SALDIRI
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriNusaybin ve Ceylanpınar'a havan mermisi düştü!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri