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  • 09.10.2019 14:21
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 14:21

'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'köpek' dedi!

'nin sınır güvenliği için Fırat'ın doğusuna yapmak için hazırlanırken kayyum atanan eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'ün torunu , küstah bir paylaşımda bulundu. Şirin Payzın’ın sunduğu programa katılan devlet düşmanı ’in açıklamalarını paylaşan Heja Türk, "İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistan'ı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'köpek' dedi!

Savaş uçakları önceki gece 'ın 'ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye'de örgüt hedeflerini bombalarken, kara birlikleri, ilk etapta Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor.

Hazırlıkları titizlikle yürütülen operasyonun ve uluslararası arenadaki yankıları da devam ediyor.

PKK'LILAR KAÇACAK DELİK ARIYOR
Diğer yandan, Türkiye'nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan sınırında, teröristler tarafından iş makineleriyle açılan hendek ve mevziler boş kaldı.

/'lı teröristler kısa süre öncesine kadar bölgede cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından teröristlerin mevzileri boşaltması dikkat çekti.

HEJA TÜRK'TEN TÜRK MİLLETİNE HAKARET
Operasyon nedeniyle PKK'lı teröristlerde büyük panik hakim olurken, PKK sempatizanları ise medya yoluyla algı operasyonu ve manipülasyonlara başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlayacağı yönünde sinyallerin gelmesi üzerine PKK'ya yakın isimler sosyal medyada Türk ordusu ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli çirkin mesajlar paylaştı.

Bu isimlerden birisi de, terör örgütü üyelerini belediyede önemli pozisyonlara getirdiği iddiası ile görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı 'ün torunu oldu!

Anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları binası önünde günlerdir oturma eylemi yaparken, Avrupa'da gününü gün eden ve lüks içinde yaşayan Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün Türk milletini aşağılayan mesajlar paylaşması büyük tepki topladı.

TÜRK MİLLETİNE 'KÖPEK' DEDİ
Şirin Payzın'ın sunduğu bir programa katılan devlet düşmanı "gazeteci" 'in "Türkiye etnik temizlik yapacak" iftirasını sosyal medyada paylaşan Heja Türk, paylaşımına, "İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistan'ı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet" diye yazdı.

Heja Türk ayrıca, "Kahrolsun Türk emperyalizmi!" şeklinde bir paylaşımı da paylaşarak, "Her kelimesinin altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.

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