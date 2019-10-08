HDP, PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kanıtladı: Sezai Temelli'den skandal açıklama!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki PKK/PYG'li teröristlere yönelik olası operasyon öncesi muhalif odaklardan skandal açıklamalar gelmeye başladı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyona ilişkin konuştu.



Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz." sözleriyle tepki çeken açıklamada bulundu.



Temelli'nin skandalları bununla da kalmadı.



SEZAİ TEMELLİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YI BÖYLE SAVUNDU

Tüm Türkiye halklarını, Ortadoğu, Avrupa halklarını "savaşa hayır" demek için yan yana gelmeye davet ettiklerini belirten Temelli, barış iradesinin savaş isteyenlere karşı güçlü bir şekilde ortaya konulamaması halinde bu felaketin bedelini çocukların, gelecek kuşakların ödeyeceğini öne sürdü.

Engellemelere rağmen barışın sesinin susturulamayacağını ifade eden Temelli, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.



PKK/YPG'NİN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Terör örgütünün katliamlarını görmezden gelen Sezai Temelli, "Biz bu savaşın başlamasını istemiyoruz. Çünkü bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yok. Hiçbir savaşın haklı gerekçesi olamaz. Savaşı başlatmak için türlü türlü bahaneler uyduruyorlar. Mülteci sorununu çözeceklermiş, yok Kürt koridoruna izin vermeyeceklermiş. Bu savaşın bir tek nedeni var; iktidarlarının ömrünü uzatmak, kendi bekaları için Türkiye halklarının bekasını yok etmek." iddialarında bulundu.

"Bu savaşın, Ortadoğu'nun yüz yıllık geleceğini yok edeceğini" öne süren Temelli, "Tarih tekerrür etmez ama tekerrür etmesinin nedeni işte bu aptallıklardır. Bu savaşın peşinde koşanlar nedeniyle bu coğrafya, bu acıları yaşamaya devam ediyor. AB ve BM başta olmak üzere tüm uluslararası topluma çağrı yapıyoruz; Erdoğan'ın savaş politikalarına dur deyin, yoksa bu savaş sadece Ortadoğu'yu, Suriye'nin kuzeyini yakmakla kalmayacak, bütün dünyayı bu ateşin içine çekmeye devam edecek." dedi.

Suriye'deki sorunun çözümünün siyasi yolla mümkün olabileceğini savunan Temelli, savaş politikalarıyla Suriye, Irak ve Türkiye için ancak çözümsüzlük üretilebileceğini ileri sürdü.

TEZKEREYE KARŞI YANDAŞ ARADI, DESTEK İSTEDİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkerelerine de değinen Temelli, bu tezkerelerin bir samimiyet testi olduğunu ileri sürdü ve tezkereye karşı duracak yandaşlar aradı.

Temelli, "Demokrasiden yana mısınız, faşizmden yana mısınız, barıştan yana mısınız, yoksa felaketten yana mısınız? İşte bu tezkereler bunu gösteriyor." dedi.

Meclise 20 yıldır tezkerelerin geldiğini aktaran Temelli, "Bu tezkerelere artık 'hayır' deme zamanı gelmiştir. Bu tezkerelere 'evet' derseniz, bir kez daha bu suça ortak olacaksınız." ifadesini kullanıldı.