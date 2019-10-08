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  • 08.10.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 16:24

, 'nın siyasi uzantısı olduğunu kanıtladı: 'den skandal açıklama!

Tüm Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyon için kenetlenmişken , 'nın siyasi uzantısı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı , "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP, PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kanıtladı: Sezai Temelli'den skandal açıklama!

'nin Fırat'ın doğusundaki /PYG'li teröristlere yönelik olası operasyon öncesi muhalif odaklardan skandal açıklamalar gelmeye başladı. PKK'nın siyasi uzantısı Eş Genel Başkanı , Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyona ilişkin konuştu.

Temelli, partisinin Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz." sözleriyle tepki çeken açıklamada bulundu.

Temelli'nin skandalları bununla da kalmadı.


SEZAİ TEMELLİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YI BÖYLE SAVUNDU
Tüm Türkiye halklarını, , Avrupa halklarını "savaşa hayır" demek için yan yana gelmeye davet ettiklerini belirten Temelli, barış iradesinin savaş isteyenlere karşı güçlü bir şekilde ortaya konulamaması halinde bu felaketin bedelini çocukların, gelecek kuşakların ödeyeceğini öne sürdü.

Engellemelere rağmen barışın sesinin susturulamayacağını ifade eden Temelli, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

PKK/YPG'NİN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
Terör örgütünün katliamlarını görmezden gelen Sezai Temelli, "Biz bu savaşın başlamasını istemiyoruz. Çünkü bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yok. Hiçbir savaşın haklı gerekçesi olamaz. Savaşı başlatmak için türlü türlü bahaneler uyduruyorlar. sorununu çözeceklermiş, yok Kürt koridoruna izin vermeyeceklermiş. Bu savaşın bir tek nedeni var; iktidarlarının ömrünü uzatmak, kendi bekaları için Türkiye halklarının bekasını yok etmek." iddialarında bulundu.

"Bu savaşın, Ortadoğu'nun yüz yıllık geleceğini yok edeceğini" öne süren Temelli, "Tarih tekerrür etmez ama tekerrür etmesinin nedeni işte bu aptallıklardır. Bu savaşın peşinde koşanlar nedeniyle bu coğrafya, bu acıları yaşamaya devam ediyor. AB ve BM başta olmak üzere tüm uluslararası topluma çağrı yapıyoruz; Erdoğan'ın savaş politikalarına dur deyin, yoksa bu savaş sadece Ortadoğu'yu, 'nin kuzeyini yakmakla kalmayacak, bütün dünyayı bu ateşin içine çekmeye devam edecek." dedi.

Suriye'deki sorunun çözümünün siyasi yolla mümkün olabileceğini savunan Temelli, savaş politikalarıyla Suriye, ve Türkiye için ancak çözümsüzlük üretilebileceğini ileri sürdü.

TEZKEREYE KARŞI YANDAŞ ARADI, DESTEK İSTEDİ
TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkerelerine de değinen Temelli, bu tezkerelerin bir samimiyet testi olduğunu ileri sürdü ve tezkereye karşı duracak yandaşlar aradı.

Temelli, "Demokrasiden yana mısınız, faşizmden yana mısınız, barıştan yana mısınız, yoksa felaketten yana mısınız? İşte bu tezkereler bunu gösteriyor." dedi.

Meclise 20 yıldır tezkerelerin geldiğini aktaran Temelli, "Bu tezkerelere artık 'hayır' deme zamanı gelmiştir. Bu tezkerelere 'evet' derseniz, bir kez daha bu suça ortak olacaksınız." ifadesini kullanıldı.

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