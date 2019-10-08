Türkiye sınırlarındaki tehdit nedeniyle Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığındayken PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'den çok CHP ve yandaşı medyalar rahatsız olduğunu belli etti.

Türkiye harekatta ne kadar kararlı olduğuna ilişkin açıklama yaparken CHP yandaşı medya bu harekatın felaket olduğunu yazdı.

Sözcü yazarı Can Ataklı, konuyla ilgili skandal bir yazı kaleme aldı. Ataklı, bugünkü köşe yazısında ABD'nin yıllardır bölgede olması ve YPG'nin sınırlarımızı tehdit etmesini göz ardı ederek, harekatın Türkiye'ye Suriye'de işgalci güç olarak göstereceğini iddia etti.

Türkiye'nin sınırındaki tehdidi normal olarak karşılayan Ataklı, Suriye ile sınırı olmayan ABD'nin bölgede bulunmasını 'Kendi ülkesini tehdit eden dinci terör örgütlerine karşı mücadele' şeklinde savundu.

İşte Ataklı'nın "Korkunç bir tuzağa çekiliyoruz" başlıklı yazısı:

"Herkesin aklında 'Amerika ne der?' sorusu vardı. Oysa bölgedeki tek büyük güç Amerika değil ki. Amerika izin verdiğinde Rusya da buna uyacak mı acaba?

"ABD KENDİ ÜLKESİNİ TEHDİT EDEN GÜÇLERE KARŞI MÜCADELE VERİYOR"

Şimdi diyebilirsiniz ki 'Amerika işgalci güç sayılmıyor da Türkiye neden sayılsın?' Akla aykırı gibi geliyor ama Amerika bölgede resmi açıdan işgalci olarak bulunmuyor. Kendi ülkesini de tehdit eden dinci terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Suriye ile bir sorunu yok, sadece Suriye resmi güçlerinin güvenliği sağlayamadığı Irak sınırına yakın bölgelerde geçici olarak güvenlik sağlamaya çalışıyor. Amerikan askeri Irak'ta resmi olarak bulunuyor ve dinci teröre karşı askerini korumak için Suriye'de operasyonlar yapıyor.

Suriye'nin resmi güvenlik güçlerinin henüz uzanamadığı bölgelerde konuşlanıyor. Ve yine resmi olarak dinci terörle mücadelede Suriye'nin iç dinamikleriyle işbirliği yapıyor.

"TÜRKİYE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE MÜDAHALE ETMİŞ OLACAK"

Amerika dünyaya bunu böyle anlatıyor. Kimse de buna karşı çıkmıyor. Çünkü Amerika bunu yaparken sadece kendi başına yapmıyor. Aralarında kimi NATO üyesi olan bazı ülkelerin de desteğini alıyor. Bölgede sadece Amerikan askeri yok. Rusya, Suriye'nin davetlisi olarak bu topraklarda. Türkiye ise direk Suriye'nin toprak bütünlüğüne müdahale etmiş gibi olacaktır. Eğer Türkiye Suriye'ye girerse karşımıza bir anda önce Suriye resmi yönetimi çıkacaktır. Ardından Suriye'ye hamilik yap hamili an Rusya 'Ne yapıyorsun' diyecektir. Sonra sırasıyla İran, Çin, Hindistan gibi ülkeler de İşgalci Türkiye Suriye'den derhal çık" çağrıları yapacaklar ve konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürecekler ve oradan benzer bir karar aldıracaklardır. 5 üyeden hiçbiri de 'dünyadan daha büyük olmadıkları için' buna karşı çıkmayacaktır.

Ancak ben bunlara hiç gerek kalmadan Türkiye'nin 'aklıselimin' galip geleceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Bu iktidar bile göz göre göre Türkiye'yi bu kadar büyük tehlike içine atmaz."