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  • 08.10.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 16:22

Son dakika: Ergenekon kumpasının davasının yargı ayağı hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Ergenekon davasının yargı ayağı hakkında flaş karar

Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

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