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  • 08.10.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 19:10

Hareketlilik sürüyor! 'dan sınır birliklerine komando sevkiyatı

Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon öncesi tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi sürüyor.

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor!

() tarafından sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü kamyonet, kent merkezinde geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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