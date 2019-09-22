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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 06:44

Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

Fıratın doğusuna yönelik yapılması muhtemel sınır ötesi terör operasyonu öncesi 'nın sınırındaki ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, ilçesindeki 3. Komutanlığına geldi.



Fıratın doğusuna yönelik yapılması muhtemel sınır ötesi terör operasyonu öncesi Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 araçlık askeri konvoy gece saat 23.00'da Akçakale ilçesine ulaştı.

Askeri araçların ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. Araçlar 3. Hudut Alay komutanlığına alındı.


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