Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.10.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 19:50

'den dev hamle! 'ye kablolu drone ihracatı için anlaşma imzalandı

nun, 'deki resmi temsilcisi olan / Global ile ABD merkezli Will-Burt firması arasında kablolu drone alım anlaşması imzalandı. 'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında ZQC/ZNT Global iştiraki Robonik Mekatronik AŞ tarafından 'de üretilen kablolu drone ABD'de ZQC tesislerinde satışa hazır getirilecek ve firmasınca yangın söndürme araçları ve acil durum ortam aydınlatması başta olmak üzere ticari, güvenlik, sınır güvenliği ve askeri alanlarda pazarlanacak.


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) ABD'deki resmi temsilcisi Zenith Quest Corparation (ZQC)/ ZNT Global ile Will-Burt (WB) firması arasında kablolu drone alım anlaşması imzalandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'den dev hamle! ABD'ye kablolu drone ihracatı için anlaşma imzalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri